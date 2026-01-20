Aç kalan kurtlar köye indi, mahalleliye dehşeti yaşattı: Korku dolu anlar kamerada!

Kategoriler
Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde eşine az rastlanır olay meydana geldi. Arazide yiyecek bulamayan kurtlar, ilçeye bağlı Kızılhüyük köyüne inmeye başladı. Köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi. Köy muhtarı Beşir Bölükbaşı'nın bahçesine giren kurtlar, kapı önünde bağlı olan köpeği yakalayarak telef etti. Kurdun köpeği yediği anlar, köy imamının cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylülerin kabusu olan kurtlar, açık arazide kaçarken kameraya yansıdı.