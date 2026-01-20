Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yeni zam kapıda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili güncelleme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruşluk zam yapılması planlanıyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.
Peki, 20 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
Motorin litre fiyatı: 54.86 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
Benzin litre fiyatı: 53.83 TL
Motorin litre fiyatı: 54.69 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 55.94 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 56.20 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL