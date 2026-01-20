Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yeni zam kapıda

Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili güncelleme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruşluk zam yapılması planlanıyor.