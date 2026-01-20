Altın ve gümüş rekor kırdı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: İşte 20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkında açıklamalarının ardından altın bir anda fırladı. Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi tehdidi değerli madenlerin seyrini de değiştirdi. Aniden yükselişe geçen altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan yükseliş bugün rekor getirdi. Gram altın kritik seviyeyi aştı. Altınla birlikte gümüş de fırladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Ocak 2026 altın fiyatları...