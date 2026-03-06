Trafikte şovun sonu pahalıya patladı! O motorcuya rekor ceza kesildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletiyle ön kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen ve hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan sürücü, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen şahısla ilgili başlatılan titiz çalışma sonucunda, sürücünün E.Y. olduğu tespit edilerek hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere çeşitli kural ihlalleri saptanan sürücüye, farklı maddelerden toplamda 172 bin TL gibi rekor bir idari para cezası uygulandı. Sergilediği "tek teker" şovu pahalıya patlayan sürücünün motosikleti ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, bu tür sorumsuz davranışların sadece maddi yaptırımlarla değil, trafikten men gibi sert önlemlerle de cezalandırılmaya devam edeceğini vurguladı.