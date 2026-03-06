Hamaney'in yeraltı askeri sığınağı böyle vurulmuş! Görüntüleri İsrail paylaştı

İsrail, İran'a saldırıları 7'nci günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 50 savaş uçağının İran'ın başkenti Tahran'da İran yönetimine ait yerleşkenin altında yer alan ve geçtiğimiz hafta öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yeraltı askeri sığınağının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, sığınağın vurulduğu anın görüntüsü de paylaşıldı.