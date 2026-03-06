Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri

Mart ayı emekli maaşları ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emekliler, ikramiye ödemeleriyle beraber maaşların aynı anda yatıp yatmayacağını merak ediliyor. Normal şartlarda memur emeklileri (4C) memur maaşları her ayın 5’ine kadar ödenirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise farklı tarihlerde maaş alıyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak. Bayram günleri, resmi tatil olduğundan bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Daha önceki senelerde bayram tarihlerinin, maaş ödemelerine denk gelmesiyle maaşlar öne çekilmişti. 4A ve 4B emekli maaşları, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeniyor. Bazı emeklilerin maaşları bayram tarihine denk geliyor. Peki Mart ayı emekli maaşları 2026 bayramdan önce mi yatacak? İşte, Mart ayı emekli aylığı ödeme takvimi 2026…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 09:58

Mart ayı ödemeleri için gözler takvime çevrildi. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Emekliler çifte sevinç yaşamak için maaş ödemelerine odaklandı. Normal şartlarda 4A emekli maaşları her ayın 17’si ve 26’sı arasında yatırılıyor. emeklileri ise aylıklarını 25 ve 28’i arasında alıyor. Emekli maaşı ödeme günleri tahsis günlerine göre farklılık gösteriyor. Memur maaşları ise her ayın 15’inden itibaren yatırıldığından bayrama ödemeler yetişecek. Mart ayında memur emeklilerinin aylıkları yatırılmaya başlandı. bu yıl 20 Mart’ta başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayram tatili boyunca kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart'ta başlayacağı belirtilen metne göre, Mart ayı emekli maaşlarının bayramdan önce ödenmesine dair resmi bir açıklama bulunmazken, Emekli Sandığı aylıkları yatırıldı; SSK'da bazı ödemeler bayram öncesine, Bağ-Kur'da ise tamamı bayram sonrasına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı'nın metinde 20 Mart'ta başlayacağı belirtilmiştir.
Emekli Sandığı (4C) Mart ayı maaşları hesaplara yatırılmıştır.
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emekli maaşlarının bayram öncesi öne çekilmesine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
SSK emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarını bayram öncesinde alacaktır.
Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, normal takvime göre tahsis numaralarına bakılmaksızın bayram sonrasına kalmaktadır.
Bayram tatili boyunca bankalar kapalı olsa da emekli maaşları hesaplara yatırılabilecektir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mart ara tatili 9 gün mü, bayram tatiliyle birleşecek mi? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

2026 MART AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek. Emekli Sandığı (4C) Mart ayı emekli maaşları bu ay hesaplara yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise henüz başlamadı.

SSK emeklilerinde tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlara emekli maaşları bayram öncesinde yatırılacak. Normal takvime göre tahsis numarasının sonu 3, 1, 8,6,4,2 ve 0 olanlar ise bayram sonrasına kalıyor.

Benzer şekilde 4B Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25’i ve 28’i arasında maaş aldığından ödemeler bayrama yetişmiyor. Bayram sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ödeme takviminde bir değişiklik olmadığı takdirde bazı emeklilere bayramda ve bayram sonrasında ödeme yapılacak.

20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’nda bankalar kapalı olurken emekli maaşları bankalar kapalı olması rağmen hesaplara yatırılabilecek. Takvimde bir değişiklik yapılması durumunda resmi açıklama ve detaylar haberimize eklenecektir.

Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2026 ( MART AYI)

SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’sinde başlıyor ve 26’sına kadar tamamlanıyor. Tahsis numarasının sonu 9 olanların 17 Mart’ta, 7 olanların 18 Mart’ta, 5 olanların 19 Mart’ta, 3 olanların 20 Mart’ta, 1 olanlara ayın 21’inde, 8 olanların 22 Mart tarihinde, 6 olanların 23’ünde, 4 olanların 24 Mart’ta, 2 olanların 25 Mart’ta ve 0 olanların 26 Mart’ta maaşları hesaplara geçecek.

Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI MART AYI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25’inde almaya başlar ve tahsis numarasına göre ödemeler 28’ine kadar devam eder.

Tahsis numarasının son iki hanesi 5,7,9 olan Bağ-kurlular maaşlarını 25 Mart tarihinde, 3 ve 1 olanlar ise 26 Mart tarihinde yatırılacak. Tahsis numarasının son hanesi 4,6 ve 8 olanlar ise 27 Mart’ta ödeme alacak.

Tahsis numarasının sonu 0 ve 2 olanlar da 28 Mart tarihinde maaşlarını alabilecek.

Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri
ETİKETLER
#emekli maaşı
#ssk
#bağ-kur
#ramazan bayramı
#emekli ikramiyesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.