Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken mi ödenecek? 2026 4A, 4B, 4C Emekli maaşı ödeme tarihleri

Mart ayı emekli maaşı ödemeleri için gözler takvime çevrildi. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Emekliler çifte sevinç yaşamak için maaş ödemelerine odaklandı. Normal şartlarda 4A SSK emekli maaşları her ayın 17’si ve 26’sı arasında yatırılıyor.Bağ-Kur emeklileri ise aylıklarını 25 ve 28’i arasında alıyor. Emekli maaşı ödeme günleri tahsis günlerine göre farklılık gösteriyor. Memur maaşları ise her ayın 15’inden itibaren yatırıldığından bayrama ödemeler yetişecek. Mart ayında memur emeklilerinin aylıkları yatırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart’ta başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayram tatili boyunca kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

Özetle

2026 MART AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek. Emekli Sandığı (4C) Mart ayı emekli maaşları bu ay hesaplara yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise henüz başlamadı.

SSK emeklilerinde tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlara emekli maaşları bayram öncesinde yatırılacak. Normal takvime göre tahsis numarasının sonu 3, 1, 8,6,4,2 ve 0 olanlar ise bayram sonrasına kalıyor.

Benzer şekilde 4B Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25’i ve 28’i arasında maaş aldığından ödemeler bayrama yetişmiyor. Bayram sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ödeme takviminde bir değişiklik olmadığı takdirde bazı emeklilere bayramda ve bayram sonrasında ödeme yapılacak.

20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’nda bankalar kapalı olurken emekli maaşları bankalar kapalı olması rağmen hesaplara yatırılabilecek. Takvimde bir değişiklik yapılması durumunda resmi açıklama ve detaylar haberimize eklenecektir.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2026 ( MART AYI)

SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’sinde başlıyor ve 26’sına kadar tamamlanıyor. Tahsis numarasının sonu 9 olanların 17 Mart’ta, 7 olanların 18 Mart’ta, 5 olanların 19 Mart’ta, 3 olanların 20 Mart’ta, 1 olanlara ayın 21’inde, 8 olanların 22 Mart tarihinde, 6 olanların 23’ünde, 4 olanların 24 Mart’ta, 2 olanların 25 Mart’ta ve 0 olanların 26 Mart’ta maaşları hesaplara geçecek.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI MART AYI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25’inde almaya başlar ve tahsis numarasına göre ödemeler 28’ine kadar devam eder.

Tahsis numarasının son iki hanesi 5,7,9 olan Bağ-kurlular maaşlarını 25 Mart tarihinde, 3 ve 1 olanlar ise 26 Mart tarihinde yatırılacak. Tahsis numarasının son hanesi 4,6 ve 8 olanlar ise 27 Mart’ta ödeme alacak.

Tahsis numarasının sonu 0 ve 2 olanlar da 28 Mart tarihinde maaşlarını alabilecek.