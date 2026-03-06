Menü Kapat
UYGULAMALAR
KURUMSAL
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

Azerbaycan'dan İran kararı! Diplomatlar tahliye edilecek

Azerbaycan İran'daki diplomatik misyonlarını güvenlik gerekçesiyle tamamen tahliye etme kararı aldı. Bu karar Nahçıvan'a yönelik İHA saldırıları sonrası alındı. İran saldırıları araştıracağını belirtirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıları terör eylemi olarak nitelendirdi.

Azerbaycan'dan İran kararı! Diplomatlar tahliye edilecek
AA, İHA
06.03.2026
06.03.2026
Azerybaycan Ceyhun Bayramov, 'da temaslarda bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayramov, "Güvenlik nedeniyle 'daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına da değinen Bayramov, "İran, konunun araştırılacağını vadetti. Araştırmanın sonucu bekleyeceğiz, buna göre adım atacağız." sözlerine yer verdi.

Azerbaycan'dan İran kararı! Diplomatlar tahliye edilecek

NAHÇIVAN'A İHA'LI SALDIRI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" ileri sürmüştü.

TGRT Haber
