İran savaşının ABD'ye maliyeti dudak uçuklattı! "Ek fona ihtiyaçları olacak"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 7’nci güne girildi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, saldırıların ilk 4 gününün ABD’ye maliyetine ilişkin tahminlerini paylaştı.
Verilere göre; İran’a saldırıların ilk 100 saatinin (4 gün) ABD’ye maliyeti 3,7 milyar dolar oldu. Saldırıların bugüne kadar günlük maliyetinin ise yaklaşık 891,4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Hava harekatının ilk aşamasının, gelişmiş ve yüksek maliyetli mühimmat ile sistemlerin kullanılması nedeniyle genellikle en pahalı dönem olduğu belirtildi. Daha düşük maliyetli mühimmat kullanımına geçildikçe maliyetlerin azalabileceği ifade edilirken, hava operasyonlarının başlangıç aşamasının genellikle daha gelişmiş silahlarla gerçekleştirildiği vurgulandı.
Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in savaşın birkaç hafta sürebileceğini belirtmesi üzerine, Savunma Bakanlığının mevcut bütçesinin uzun süreli operasyonları karşılayıp karşılayamayacağına dair endişelerin arttığı kaydedildi.
CSIS’ten yapılan açıklamada, “Burada bütçelenmemiş maliyetler önemli olacak. Bu, Savunma Bakanlığı’nın bir noktada ek fonlara ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor; çünkü bu çatışmayı iç kaynaklardan finanse etmek için gerekli bütçe kesintileri muhtemelen siyasi ve operasyonel açıdan zor olacaktır” ifadelerine yer verildi.