Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İran savaşı petrol fiyatlarını uçurdu! Trump tarih verdi: 'Hızla düşecek'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran’a saldırmalarının ardından yükselen petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, “Sona erdiğinde fiyatlar çok hızlı bir şekilde düşecek. Yükselirse de yükselir” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 08:12

ABD Başkanı , Reuters’a verdiği röportajda, İsrail ile İran'a saldırdıkları operasyona ilişkin konuştu. 7 gündür devam eden savaşın petrol fiyatlarına etkisini değerlendiren Trump dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yükselen petrol fiyatlarına dair bir soruya cevap veren Trump 'Düşecek' yorumunda bulundu.

İran savaşı petrol fiyatlarını uçurdu! Trump tarih verdi: 'Hızla düşecek'

"YÜKSELİRSE YÜKSELSİN"

Trump “Bu konuda hiçbir endişem yok. Bu durum sona erdiğinde fiyatlar çok hızlı bir şekilde düşecek. Yükselirse de yükselir ama bu (İran’a saldırılar) benzin fiyatının biraz artmasından çok daha önemli” dedi.

İran savaşı petrol fiyatlarını uçurdu! Trump tarih verdi: 'Hızla düşecek'

"MALİYET ÇOK ARTMADI"

Trump, ABD’nin Stratejik Petrol Rezervini kullanmayı düşünmediğini ve İran'ın donanmasının "denizin dibinde" olması nedeniyle İran yakınlarındaki petrol sevkiyatı için kritik bir kanal olan 'nın açık kalacağından emin olduğunu da öne sürdü.

Trump, maliyetlerin "çok fazla artmadığını" ileri sürdü.

Ortadoğu'daki petrol arzının aksaması ve çatışmaların yayılmasıyla birlikte, küresel saldırıların başlamasından bu yana yüzde 16 arttı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne İHA'lı saldırı
Altın günü yükselişle açtı! Gram altın ne kadar oldu? İşte 6 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#donald trump
#hürmüz boğazı
#İran Saldırıları
#Stratejik Petrol Rezervi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.