TGRT Haber
Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma İstanbul’un iki köklü kulübünü bir kez daha karşı karşıya getirirken, şampiyonluk yarışında da önemli bir mücadele olacak. Siyah-beyazlı ekip ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, lider konumda bulunan sarı-kırmızılı takım ise deplasmanda derbi galibiyeti arayacak. Beşiktaş - Galatasaray maç kadrosu, eksikler kimler? İşte Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11…

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu
Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi olacak. İstanbul’da oynanacak mücadele hem ligdeki rekabet hem de iki takımın form durumu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı detayları…

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi 7 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak ve saat 20.00’de başlayacak. Yaklaşık 42 bin 500 ile 43 bin kişi kapasiteye sahip stadyumda derbi atmosferi nedeniyle tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından ve TOD TV platformundan canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports aboneleri maçı televizyon üzerinden izleyebilecek, TOD TV kullanıcıları ise karşılaşmayı internet üzerinden platform aracılığıyla takip edebilecek. Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Ozan Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2

Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0

Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide iki takımın kadrolarında yer alan toplam 21 futbolcu, görev almaları halinde kariyerlerinde ilk kez bu rekabette sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde 12 oyuncu ilk kez Galatasaray’a karşı forma giyme fırsatı bulacak.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Beşiktaş’ta Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh’un yanı sıra altyapıdan yetişen Emre Bilgin, Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan derbide görev alması halinde ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele edecek. Galatasaray tarafında ise teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde Yusuf Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç, Can Armando Güner, Arda Ünyay, Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Renato Nhaga ve Noa Lang kariyerlerinde ilk kez Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a karşı sahaya çıkacak.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, ligde oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yaşamadan yoluna devam etti. Siyah-beyazlı ekip bu seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek için sahaya çıkacak. Öte yandan Beşiktaş, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor karşılaşmasıyla rakiplerini ağırlamaya başladığı yeni stadında Galatasaray ile ligde 9 kez karşılaştı.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Yeni statta oynanan ilk derbi 24 Eylül 2016 tarihinde 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ayrıca ligde Galatasaray’ı konuk ettiği son 10 karşılaşmanın yalnızca birinde mağlup oldu. Bu süreçte siyah-beyazlı ekip 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş’ın sahasındaki son yenilgisi ise 3 Mart 2024 tarihinde oynanan ve Galatasaray’ın 1-0 kazandığı maç oldu.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11! BJK GS derbi maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Galatasaray ise ligde lider konumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan Beşiktaş derbisi 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki mücadelede derbi galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL 11

Beşiktaş’ta El Bilal Toure ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Galatasaray’da ise Arda Ünyay, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi’nin sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik ekiplerin sahaya sürebileceği muhtemel kadrolar ise şöyle:

Beşiktaş Muhtemel 11:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh

Galatasaray Muhtemel 11:

Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen

#Spor
#Aktüel
