İran, Bahreyn'de otel ve 2 konutu hedef aldı

İran, ülkeye yönelik saldırılar sonrası ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki varlıklarına misilleme saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor. İran medyası, Bahreyn'in kalbi, başkent Manama'ya saldırı düzenlendiğini aktardı.

Saldırıda "Financial Harbour Towers" adlı ticari kompleksin içinde bulunan İsrail büyükelçiliğinin hedef alındığını belirtildi. Kompleksin yakınlarında İran'a ait bir insansız hava aracının ele geçirilerek imha edildiği öğrenildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın başkent Manama'da bir otel ve 2 konutu hedef aldığı belirtildi. Bir konutta yangın çıktığı, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.