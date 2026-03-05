Menü Kapat
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2026? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ZTK çeyrek final rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu ve C Grubu maçları tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen ilk takımlar belli oldu. Bugün ise Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu mücadeleleri oynanacak. B Grubu maçlarının ardından çeyrek finale yükselecek olan bütün takımlar belli olacak. Futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2026? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ZTK çeyrek final rakipleri
Haber Merkezi
05.03.2026
05.03.2026
grup maçları kaldığı yerden 3. günüyle devam ediyor. Kupada 3. gün karşılaşmaları kapsamında B Grubu mücadeleleri oynanacak. B Grubu maçlarının ardından ise Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek olan takımlar belli olacak. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2026? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ZTK çeyrek final rakipleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final kura çekiminin ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Bugün oynanacak olan B Grubu maçlarının ardından TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekim tarihini açıklaması bekleniyor. Kura çekiminin TFF tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2026? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ZTK çeyrek final rakipleri

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RAKİPLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda A ve C Grubu maçlarının sona ermesinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Yeni format kapsamında grup aşamasını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi üçüncüler arasından 2 takım çeyrek finale yükselecek. A Grubu'nda ve Trabzonspor çeyrek finale adını yazdırırken, C Grubu'nda ise Beşiktaş ve çeyrek final biletinin sahibi oldu. B Grubu'nda ise çeyrek finale yükselecek olan takımlar bugün belli olacak. Bugün oynanacak olan mücadelelerin ardından en iyi üçüncüler de netlik kazanacak. B Grubu maçlarının ardından ise yapılacak olan kura çekiminin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2026? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ZTK çeyrek final rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle:

Galatasaray

Trabzonspor

Beşiktaş

Fenerbahçe

#galatasaray
#çeyrek final
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Aktüel
