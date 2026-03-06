Trafik magandası dehşet yaşattı! Önce takip etti, sonra aracı yumrukladı: O anlar kamerada

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Trafikte makas atan sürücüyle bir kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kamyonet şoförü araç sürücüsünü araçla takip etmeye başladı. Uzun süre devam eden takipte küfürler savuran trafik magandası diğer sürücünün akan trafikte önünü keserken araçtan indirmeye çalıştı. Sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken, kamyonet şoförü ise aracı yumruklamaya başladı. Yaşanan o yol verme tartışması ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.