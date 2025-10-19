Başakşehir'de dehşete düşüren yol kavgası! Küçük çocuğu çığlıkları sokakta yankılandı

İstanbul Başakşehir'de yaşanan trafik kavgası saniye saniye kameralara yansırken tartışmaya şahit olanlar dehşeti yaşadı. Motosiklet sürücüsünün yanındaki çocuğa rağmen iki taraf birbirine girdi. Dehşete düşüren kavga anları vatandaşların kameralarına yansıdı.

SİNYAL VERMEDİ KAVGA ÇIKTI

14 Ekim sabahı saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosiklet sürücüsü caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne, "Neden sinyal vermiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI YANKILANDI

Kavga sırasında, hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli babaya yanında bulunan küçük çocuğun gözleri önünde saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kaskla vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan kavga anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.