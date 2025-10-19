Menü Kapat
17°
 | Nalan Güler Güven

Başakşehir'de dehşete düşüren yol kavgası! Küçük çocuğu çığlıkları sokakta yankılandı

İstanbul'da iki sürücünün kavgası yola taşındı. Motosiklet sürücüsü babanın yanındaki çocuğuna aldırış etmeyen iki taraf birbirine girdi. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Küçük çocuğun çığlıkları duyuldu.

'de yaşanan saniye saniye kameralara yansırken tartışmaya şahit olanlar dehşeti yaşadı. Motosiklet sürücüsünün yanındaki çocuğa rağmen iki taraf birbirine girdi. Dehşete düşüren anları vatandaşların kameralarına yansıdı.

Başakşehir'de dehşete düşüren yol kavgası! Küçük çocuğu çığlıkları sokakta yankılandı

SİNYAL VERMEDİ KAVGA ÇIKTI

14 Ekim sabahı saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosiklet sürücüsü caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne, "Neden sinyal vermiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Başakşehir'de dehşete düşüren yol kavgası! Küçük çocuğu çığlıkları sokakta yankılandı

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI YANKILANDI

Kavga sırasında, hafif ticari sürücüsü, motosikletli babaya yanında bulunan küçük çocuğun gözleri önünde saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kaskla vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan kavga anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

