İran'dan İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan balistik füze

İran-İsrail savaşı 6'ncı günde sürüyor. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na 1 tonluk patlayıcı başlık taşıyan Hürremşehr-4 füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre, İran'ın gece boyunca İsrail'e fırlattığı tüm balistik füzeler hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Sabah saatlerinde fırlatılan bir füze ise şehir merkezindeki açık bir alana isabet etti.