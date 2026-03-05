Arsız hırsız pes dedirtti! Girdiği kafede yedi, içti, ısındı, paraları çaldı

Kategoriler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs 6 gün boyunca gece saatlerinde bir kafeye girdi. Burada yemek yiyen ısıtıcı karşısında dinlenen, kasadan para çalan ve televizyon izleyen şahıs dükkan sahibinin fark etmesi sonucunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın kafede yaptığı her şey güvenlik kameralarına yansırken rahatlığı ise ‘Pes’ dedirtti.