Aynı iş yerinden tam 13 kez hırsızlık yaptı: Dükkan sahibi fark edince hapsi boyladı

Samsun’da bir şahıs, 2 ay içinde bir iş yerinde tam 13 kere hırsızlık yaptı. 130 bin TL değerinde ürün çalan şüpheli, dükkan sahibinin olayı fark etmesinin ardından yakalanarak tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 15:53

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerine bilgiye göre, gece saatlerinde hafif ticari araçla iş yerine gelen 33 yaşındaki C.K., dükkan önünde üzeri branda ile örtülü çeşitli markalara ait koli içindeki soda, kola ve gazozları aracına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından şüphelinin aynı yöntemle 2 ay içerisinde 13 kez yaptığı, toplam yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün çaldığı tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Aynı iş yerinden tam 13 kez hırsızlık yaptı: Dükkan sahibi fark edince hapsi boyladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Samsun'da bir kişi, 2 ay içerisinde 130 bin TL değerinde içecek çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.
Şüpheli C.K., hafif ticari araçla iş yerine girerek koli içindeki soda, kola ve gazozları çaldı.
İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine toplamda yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün çalındığı tespit edildi.
Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Zanlı C.K.'nin, çalıntı ürünleri çeşitli market ve bakkallara sattığı belirlendi.
15 suç kaydı bulunan C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Aynı iş yerinden tam 13 kez hırsızlık yaptı: Dükkan sahibi fark edince hapsi boyladı

ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ BAKKAL VE MARKETLERE SATMIŞ

Durumun polise bildirilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olayını; aralarında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu 15 suç kaydı bulunan C.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. C.K.'nin çaldığı kola, soda ve gazozları çeşitli market ve bakkallara sattığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ETİKETLER
#hırsızlık
#samsun
#Çolaklı
#Soda
#Gıda Toptancısı
#Yaşam
