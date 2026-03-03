Aynı iş yerinden tam 13 kez hırsızlık yaptı: Dükkan sahibi fark edince hapsi boyladı

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerine bilgiye göre, gece saatlerinde hafif ticari araçla iş yerine gelen 33 yaşındaki C.K., dükkan önünde üzeri branda ile örtülü çeşitli markalara ait koli içindeki soda, kola ve gazozları aracına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından şüphelinin aynı yöntemle 2 ay içerisinde 13 kez hırsızlık yaptığı, toplam yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün çaldığı tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ BAKKAL VE MARKETLERE SATMIŞ

Durumun polise bildirilmesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olayını; aralarında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu 15 suç kaydı bulunan C.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. C.K.'nin çaldığı kola, soda ve gazozları çeşitli market ve bakkallara sattığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.