Başakşehir’de binadan bisiklet ve televizyon çalan hırsız kamerada!

Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, topallayarak gözüne kestirdiği bir binaya girdi. Şüpheli, bodrum katta bulunan ortak kullanım alanına inerek burada ki bisiklet ve televizyonu çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin eşyaları kendi eşyasıymış gibi taşıyarak binadan ayrıldığı anlar net şekilde görüldü. Görüntülerde ayrıca, çevredeki bazı vatandaşların bina önünden geçtikleri ancak şahsın hırsızlık yaptığını fark edemedikleri için olaya müdahale etmedikleri anlar da yer aldı. Polis ekipleri, şahısın kimliğini tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.