Gram altın için 6.000 TL barajı yıkıldı! Filiz Eryılmaz'dan çok çarpıcı 2026 tahmini

Altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden rekor kırdı ve zirveye yerleşti. 2025 yılının son günlerinde altın ve gümüş şov yapmaya devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın, dolar, piyasalar, kur farkları hakkında çok kritik bilgiler vererek yatırımcıları uyardı.

Sanayi sektörü

Sanayi sektörünün, enflasyonla mücadelede en büyük fedakârlığı yapan kesim olduğunu vurgulayan Eryılmaz, sektörün özellikle finansmana erişimde rahatlama beklediğini belirtti. Kredi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve doğrudan yabancı yatırımların artmasının sanayi açısından kritik olduğunu ifade eden Eryılmaz, asıl belirleyici unsurun politika faizinden ziyade makro ihtiyati tedbirler olduğuna dikkat çekti.
 

Merkez Bankası piyasa faizleri

"Merkez Bankası piyasa faizlerini büyük ölçüde makro ihtiyati araçlarla yüksek tutuyor. Talepte istenen soğuma sağlanmadan bu tedbirlerin gevşetilmesi zor" diyen Eryılmaz, bu nedenle yılın ilk yarısında anlamlı bir gevşeme beklemediğini söyledi. Enflasyonun seyrine bağlı olarak yılın ikinci yarısında sınırlı adımların gündeme gelebileceğini belirtti.
 

reel sektör

Kur tartışmalarının reel sektör ile ekonomistler arasında en fazla ayrışmanın yaşandığı alan olduğuna işaret eden Eryılmaz, akademik çalışmalara atıf yaparak şunları söyledi: “İhracat üzerinde reel kurdan ziyade, ihracat yapılan ülkelerin büyüme performansı daha etkili. Kurun rekabetçi hale gelmesi kısa vadede rahatlatıyor ama orta vadede enflasyon ve maliyet artışları bu etkiyi siliyor.”
 

kur farkı

Buna rağmen ihracatçıların kurda hızlı bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirten Eryılmaz, 2026 için 60 TL ve üzeri dolar/TL tahminlerinin yaygınlaştığını aktardı. Ancak mevcut ekonomi programında kurun enflasyonla mücadelede ana çıpalardan biri olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Bu nedenle sert bir kur şoku olasılığı düşük” dedi.
 

enflasyon beklentisi

REEL POZİTİF BEKLENTİSİ SÜRECEK

Reel sektörün enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, şirketlerin büyük bölümünün bütçelerini yüzde 30’un üzerinde enflasyon varsayımıyla yaptığını belirtti. Bu durumun fiyatlama davranışlarını bozduğunu ifade eden Eryılmaz, Merkez Bankası’nın reel pozitif faiz politikasını sürdürmesini beklediğini söyledi. Yıl sonu için yaklaşık yüzde 23 enflasyon ve yüzde 28 politika faizi, yani en az 5 puanlık pozitif reel faiz öngördüğünü dile getirdi.
 

Borsa İstanbuL

Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerinde ise daha iyimser bir tablo çizen Eryılmaz, “Faiz indirim süreci, enflasyonun düşüşü ve küresel koşulların bozulmaması halinde borsada yukarı yönlü potansiyel var” dedi. Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir görünümle endeksin 14.000–14.500 bandına ulaşabileceğini ifade etti.
 

Altın ve gümüş

PANİK YATIRIMCI KAYBEDER

Altın ve gümüş için panik halinde kaçırma korkusuyla hareket eden yatırımcıların arttığını ifade eden Eryılmaz borsa ve kripto varlıklarda beklenen performansın görülmemesinin yatırımcıyı altına ittiğini açıkladı.

 

altın fiyatları

2026 yılında altının yüksek seviyelerini korumasının beklendiğini, gümüşün ise daha volatil yani inişli çıkışlı olabileceğini belirtti.
 

ons altın

Teknik seviyelere de değinen Eryılmaz, ons altında kritik eşiklerin hızla aşıldığını belirterek, "4.415 doların üzerinde kalıcılık devam ederse, ons altında güçlü yükseliş potansiyeli sürer" dedi. Gram altın için ise 6.060 lira seviyesinin görülmesinin 6.115 TL üzerinde tutunmanın yükselişi hızlandırabileceğini söyledi.

gümüş

Gümüş için de yorumda bulunan Eryılmaz, "Riski düşük tutmak isteyenler için gümüşte 68 dolar üzeri kademeli pozisyon düşünülebilir" değerlendirmesinde bulundu.
 

altın ve gümüş

Eryılmaz, genel çerçevede orta vadede hem altın hem gümüşte yönün yukarı olduğunu ancak şu aşamada altın yatırımının gümüşe göre daha güvenli olduğunu ifade etti.

