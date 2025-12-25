Gram altın için 6.000 TL barajı yıkıldı! Filiz Eryılmaz'dan çok çarpıcı 2026 tahmini

Buna rağmen ihracatçıların kurda hızlı bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirten Eryılmaz, 2026 için 60 TL ve üzeri dolar/TL tahminlerinin yaygınlaştığını aktardı. Ancak mevcut ekonomi programında kurun enflasyonla mücadelede ana çıpalardan biri olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Bu nedenle sert bir kur şoku olasılığı düşük” dedi.

