Kütahya'da zehirlenen 27 öğrenci hastanelik oldu

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir ortaokulda öğrenim gören bazı öğrenciler, yedikleri çikolatadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş ve 27 öğrenci Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Tedavileri tamamlanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tamamı akşam saatlerinde taburcu edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, okulda çikolataları ücretsiz dağıttığı tespit edilen bakkal M.A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, tarihi geçmiş olduğu iddia edilen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.