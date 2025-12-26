Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Lihtenştayn’da ucu yolsuzluğa uzanan cinayetler! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn’da, aynı aileye mensup dört kişi ölü bulundu. Nehir kenarında başlayan olay, bir apartman dairesine uzanan bir trajediye dönüştü. Nehir kıyısında ölü bulunan kişinin birkaç gün önce belediye hesaplarındaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lihtenştayn’da ucu yolsuzluğa uzanan cinayetler! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 00:14

Avrupa'nın mikrodevletlerinden Lihtenştayn, bugün sarsıcı bir olayla gündeme geldi. Polis, aynı aileden 4 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ilk cansız bedene başkent Vaduz sınırlarından geçen Ren Nehri’nin İsviçre tarafında ulaşıldı. 41 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen ilk bulgu, geniş çaplı bir incelemenin fitilini ateşledi.

BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÜÇ CESET DAHA

Polis, daha sonra Vaduz’daki bir apartman dairesinde 73 yaşında bir erkek ile 68 ve 45 yaşlarında iki kadının cesedine ulaşıldığını belirterek, 73 yaşındaki erkek ile 68 yaşındaki kadının Ren Nehri kıyısında cesedi bulunan kişinin anne ve babası olduğunu, 45 yaşındaki kadının ise kız kardeşi olduğunu açıkladı.

Lihtenştayn’da ucu yolsuzluğa uzanan cinayetler! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE USULSÜZLÜK İDDİASI

Polis, Ren Nehri kıyısında cesedi bulunan kişinin Triesen belediyesinin kıdemli bir çalışanı olduğunu ve birkaç gün önce hesaplardaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, 4 kişinin nedenini belirlemek için otopsi çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da Türk anne ve oğlunun şüpheli ölümü! Ren Nehri'nde ölü bulundular
Almanya’da Ren Nehri taştı
ETİKETLER
#ölüm
#cinayet
#olay
#Lihtenştayn
#Aşırı Suç
#Ren Nehri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.