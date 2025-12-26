Lihtenştayn’da ucu yolsuzluğa uzanan cinayetler! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Avrupa'nın mikrodevletlerinden Lihtenştayn, bugün sarsıcı bir olayla gündeme geldi. Polis, aynı aileden 4 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ilk cansız bedene başkent Vaduz sınırlarından geçen Ren Nehri’nin İsviçre tarafında ulaşıldı. 41 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen ilk bulgu, geniş çaplı bir incelemenin fitilini ateşledi.

BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÜÇ CESET DAHA

Polis, daha sonra Vaduz’daki bir apartman dairesinde 73 yaşında bir erkek ile 68 ve 45 yaşlarında iki kadının cesedine ulaşıldığını belirterek, 73 yaşındaki erkek ile 68 yaşındaki kadının Ren Nehri kıyısında cesedi bulunan kişinin anne ve babası olduğunu, 45 yaşındaki kadının ise kız kardeşi olduğunu açıkladı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE USULSÜZLÜK İDDİASI

Polis, Ren Nehri kıyısında cesedi bulunan kişinin Triesen belediyesinin kıdemli bir çalışanı olduğunu ve birkaç gün önce hesaplardaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, 4 kişinin ölüm nedenini belirlemek için otopsi çalışmalarının devam ettiğini aktardı.