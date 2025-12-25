Yarısı bizden 2026’da devam edecek mi? Bakan Murat Kurum açıkladı

Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul’un özel bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Kurum, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, afet bölgesi olan 11 ildeki öncelikli işlerin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Bakan Kurum, dönüşüm sürecinin hızlanması için yerel yönetimlerle koordinasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunduklarını belirten Kurum, sürecin merkezi idare ile yerel yönetimlerin el birliğiyle yürütülmesi halinde daha kısa sürede sonuçlanabileceğini ifade etti.

İstanbul’da halen 21 bin konut ve iş yerinin inşası Yarısı Bizden kampanyasıyla sürdürülürken, 41 bin konut için proje aşaması devam ediyor.

YARISI BİZDEN 2026’DA DEVAM EDECEK Mİ?

Kampanya kapsamında hak sahiplerine önemli bir mali destek sağlanıyor.

Bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL’lik destek paketi sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, yarısı bizden kampanyasının 2026 yılında da devam edeceğini belirtti.