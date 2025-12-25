Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yarısı bizden 2026’da devam edecek mi? Bakan Murat Kurum açıkladı

Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada yarısı bizden kampanyasının devam edip etmeyeceğine ilişkin de bilgi verdi. Kurum, deprem riski altındaki yapıların yenilenmesinde belediyelerle iş birliğinin hızlanacağını vurguladı.

Yarısı bizden 2026’da devam edecek mi? Bakan Murat Kurum açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 23:50

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarında ’un özel bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Kurum, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, olan 11 ildeki öncelikli işlerin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Bakan Kurum, dönüşüm sürecinin hızlanması için yerel yönetimlerle koordinasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Yarısı bizden 2026’da devam edecek mi? Bakan Murat Kurum açıkladı

Tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunduklarını belirten Kurum, sürecin merkezi idare ile yerel yönetimlerin el birliğiyle yürütülmesi halinde daha kısa sürede sonuçlanabileceğini ifade etti.

İstanbul’da halen 21 bin ve iş yerinin inşası kampanyasıyla sürdürülürken, 41 bin konut için proje aşaması devam ediyor.

Yarısı bizden 2026’da devam edecek mi? Bakan Murat Kurum açıkladı

YARISI BİZDEN 2026’DA DEVAM EDECEK Mİ?

Kampanya kapsamında hak sahiplerine önemli bir mali destek sağlanıyor.

Bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL’lik destek paketi sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, yarısı bizden kampanyasının 2026 yılında da devam edeceğini belirtti.

