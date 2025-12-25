Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarı araştırılıyor.

Asgari ücret zammı yapılan asgari ücret 3. toplantısının ardından açıklandı.

Peki; 2026 asgari ücret ne kadar oldu? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 asgari ücret tutarı net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak duyuruldu.

Böylece asgari ücrete yüzde 27 artış gelmiş oldu.

Asgari ücretin işverene maliyeti ise 38 bin 892 TL olarak belirlendi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı asgari ücretin belirlenmesi ile 28 bin 75 lira 50 kuruşa çıkarılan asgari ücret tutarı ocak maaşı ile ödenecek.

2026 Ocak maaşında asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını alacak.