Yaşam
15 tatil ne zaman okullar hangi gün kapanacak? Yarıyıl tatili için geri sayım

Yarıyıl tatili ve ara tatil ne zaman 2026 yılına girmeye az zaman kala merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı takvimi yarıyıl tatili tarihleri, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından izleniyor. Ramazan ayı ile birleşen 2. ara tatil 2025-2026 MEB takvimi sömestr tatili araştırmalar arasında yer alıyor. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk ara tatilin sonuna gelinirken yarıyıl tatili ne zaman merak ediliyor.

Sömestr 15 tatili 2026 ne zaman sorusu, kasım tatilinin sona ermesi ve yeni yılın başlamasıyla birlikte hız kazandı.

’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler için ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleştirildi.

SÖMESTR YARIYIL TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü bitecek.

15 tatil ne zaman okullar hangi gün kapanacak? Yarıyıl tatili için geri sayım

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi sona erecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

