15 tatil ne zaman okullar hangi gün kapanacak? Yarıyıl tatili için geri sayım

Sömestr 15 tatili 2026 ne zaman sorusu, kasım tatilinin sona ermesi ve yeni yılın başlamasıyla birlikte hız kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler için ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleştirildi.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü bitecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi sona erecek.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.