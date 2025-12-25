Menü Kapat
13°
 | Nalan Güler Güven

Mahkumların tahliyesi başladı! Cezaevi önünde bekleyen vatandaşın uyarısı olayı özetledi

11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle Bolu ve Kocaeli’de tahliyeler başladı. Cezaevi önünde bekleyen bir mahkum yakını, süreci şu sözlerle özetledi: "Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmezler, gelmemelerini ümit ediyorum."

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanan ve "11. " olarak bilinen yasal düzenleme, ceza infaz kurumlarında büyük bir hareketliliğe yol açtı. 7571 sayılı kanun değişikliğiyle birlikte, özellikle Bolu ve Kocaeli’deki kampüslerde şartları uyan hükümlülerin salıverilme işlemlerine başlandı. Aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren nizamiyelerin önünde kalabalık gruplar oluşturarak yakınlarının çıkışını bekledi.

Mahkumların tahliyesi başladı! Cezaevi önünde bekleyen vatandaşın uyarısı olayı özetledi

TAHLİYE GECE BOYU SÜRECEK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Bolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan ve düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümlüler için idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü. haberini alan hükümlü yakınları ise sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü önüne gelerek beklemeye başladı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler, nizamiyeden çıkış yaparak kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Tahliye işlemlerinin, gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Mahkumların tahliyesi başladı! Cezaevi önünde bekleyen vatandaşın uyarısı olayı özetledi

"ARKADAŞIMIZ 2 YILDIR İÇERDEYDİ"

Cezaevi önünde yakınını bekleyen Necdet Avcı, "Bir arkadaşımız var onu bekliyoruz. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. 2 yıldır içerideydi. Afdan dolayı çıkıyor. Hepimiz sevinçliyiz" dedi.

Mahkumların tahliyesi başladı! Cezaevi önünde bekleyen vatandaşın uyarısı olayı özetledi

KOCAELİ CEZAEVİNDE DE TAHLİYELER BAŞLADI

Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde cezasını çeken hükümlülerin yakınları cezaevi önüne gelmeye başladı. Haktan yararlanacak olan hükümlülerin aileleri, yakınlarının çıkışını heyecanla bekledi.

Mahkumların tahliyesi başladı! Cezaevi önünde bekleyen vatandaşın uyarısı olayı özetledi

"AYNI HATALARI TEKRARLAYIP UMARIM GERİ GELMEZLER"

Tahliye olan bir mahkumun yakını Yakup Yaman, "Vatana millete hayırlı bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmezler, gelmemelerini ümit ediyorum. Beraat edenlere de geçmiş olsun diliyorum, devletimize de milletimizden de Allah razı olsun" dedi.

Mahkumların tahliyesi başladı! Cezaevi önünde bekleyen vatandaşın uyarısı olayı özetledi
