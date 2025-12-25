Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul'da sağanak trafiği! Kontak kapattıracak yoğunluk

İstanbul'da haftanın dördüncü gününde etkili olan kuvvetli yağış ve mesai saati bitimi birleşince trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hem ana arterlerde hem de toplu taşıma duraklarında büyük yoğunluk görüntülendi.

İstanbul genelinde Perşembe iş gününde, mesai bitiş saatine kuvvetli yağışın da eklenmesiyle trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı. Ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında araçların ilerlemekte güçlük çektiği gözlenirken, kentteki ağında büyük aksamalar yaşanıyor. İBB CepTrafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehir genelindeki oranı yüzde 90 seviyesine kadar yükseldi.

KÖPRÜLER VE ANA YOLLAR DURMA NOKTASINDA

Kentin her iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çift yönlü araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde yer alan Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy ve Mecidiyeköy gibi kritik noktalarda trafik adeta durma noktasına geldi. Özellikle Beylikdüzü ile Büyükçekmece istikametinde yaşanan araç arızaları, mevcut yoğunluğun daha da artmasına neden oldu.

İstanbul'da sağanak trafiği! Kontak kapattıracak yoğunluk

TEM OTOYOLU VE SAHİL ŞERİDİNDE YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve İkitelli mevkilerinde trafik akışı yavaşlarken; Basın Ekspres Caddesi, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı’nda da benzer manzaralar kaydedildi. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar uzanan bir yoğunluk hakim. Şile Otoyolu ile Sancaktepe-Sultanbeyli hattında sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor. Ara sokaklarda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ise alternatif güzergahların da tıkanmasına yol açtı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOLCU YIĞILMASI

Sadece kara yolu trafiğinde değil, toplu taşıma noktalarında da yoğunluk dikkat çekiyor. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sayısı artarken; Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde yağmurdan korunmaya çalışan yolcular duraklarda yığılmalara sebep oldu. Kuvvetli yağışın etkisiyle toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

