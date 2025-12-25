Trump yönetiminden Çin'e "mantıksız" suçlaması: Vergi kararı ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Pekin hükümetinin yarı iletken endüstrisindeki hakimiyet kurma çabalarını engellemek için Çin menşeli çip ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ancak yaptırım kararının Haziran 2027 tarihine ertelendiği belirtildi.

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Çin'in yarı iletken endüstrisinde hakimiyet kurma hedefinin mantıksız olduğu, Amerikan ticaretini kısıtladığı ve harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

"TİCARET VE TEKNOLOJİNİN SİLAHLAŞTIRILMASI KİMSEYE YARAMAZ"

Washington'daki Çin Büyükelçiliği ise olası vergilere sert bir dille karşı çıktı. Reuters'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret ve teknoloji konularını siyasileştirmek, araçsallaştırmak, silah haline getirmek ve küresel endüstriyel tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırmak kimseye fayda sağlamayacak, sonunda geri tepecektir."

Büyükelçilik ayrıca meşru hak ve çıkarlarını korumak adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Trump'ın gümrük vergisi yetkisini koruyan hamle, Çin'in kontrolünde bulunan ve küresel teknoloji şirketlerinin bel bağladığı nadir toprak metalleri üzerindeki ihracat kısıtlamaları karşısında Pekin ile olan gerilimi düşürmeyi amaçlıyor.

Washington, kısıtlamaları ertelemek adına yürütülen müzakerelerin bir parçası olarak, halihazırda kara listede bulunan Çinli şirketlerin birimlerine ABD teknoloji ihracatını kısıtlayacak bir kuralı öteledi.

NVIDIA İÇİN YEŞİL IŞIK YAKILABİLİR

Reuters'ın paylaştığı bir diğer rapora göre, ABD'deki bazı şahin görüşlü yetkililerin Çin ordusunu güçlendireceği endişesine rağmen, Nvidia’nın en güçlü ikinci yapay zeka çipinin Çin’e sevkiyatıyla sonuçlanabilecek bir inceleme süreci başlatıldı. Çip endüstrisi şimdi yönetimin küresel çip ithalatına yönelik çok daha kapsamlı "Bölüm 232" ulusal güvenlik soruşturmasının sonucunu bekliyor.

Ancak ABD'li yetkililer, yakın zamanda yeni bir vergi uygulamasının hayata geçmeyebileceğini özel görüşmelerde dile getiriyor.