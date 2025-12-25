Halk 56 yıl sonra sandık başına yerel seçimler için gitti: Mogadişu'da tarihi an

Somali’nin başkenti Mogadişu’da seçmenler, bölgesel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimlerde 56 yıl sonra ilk kez doğrudan oy kullanmak üzere saat 06.00'dan itibaren sandık başına gitti.

''ÜLKE TARİHİNİN YENİ BİR SAYFASI''

Seçmenler, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in "ülke tarihinin yeni bir sayfası" olarak nitelendirdiği seçimlerde oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Seçim güvenliği için yaklaşık 10 bin polis görevlendirilirken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Araç ve yaya hareketi kısıtlandı, ayrıca ana havalimanına yapılan uçuşlar durduruldu. Ulusal Seçim Komisyonu üyesi Abdishakur Abib Hayir'in açıklamasına göre yerel meclislerdeki 390 koltuk için 20'ye yakın siyasi partiden bin 605 aday yarışıyor. Seçim, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in görev süresinin sona ereceği 2026'daki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "test" olarak görülüyor.

KABİLE TEMELLİ TEMSİL MODELİ

Somali'de en son doğrudan seçimler 1969'da yapılmıştı. Bu seçimlerden aylar sonra gerçekleştirilen askeri darbe, sivillerin sonraki uzun yıllar boyunca seçimlerden uzak kalmasına neden olmuştu. 1991'de askeri lider Muhammed Siad Barre'nin düşüşünün ardından yıllarca süren iç savaştan sonra 2004 yılında kabile temsilcilerinin siyasetçileri seçtiği ve onların da cumhurbaşkanını belirlediği kabile temelli bir seçim sistemi uygulanmaya başlamıştı.

Bu sistemle iki kez iktidara gelen mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed, 2023 yılında yerel, federal ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde genel oy hakkına geçiş yapma taahhüdünde bulunmuştu. 2024 yılında çıkarılan yasayla 2026'da yapılması beklenen federal seçimler öncesinde genel oy hakkı yeniden tesis edildi.