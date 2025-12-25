Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Halk 56 yıl sonra sandık başına yerel seçimler için gitti: Mogadişu'da tarihi an

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 56 yıl sonra ilk kez yerel seçimlerde doğrudan oy kullanılıyor. Halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına gittiler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 17:19

’nin başkenti Mogadişu’da seçmenler, bölgesel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimlerde 56 yıl sonra ilk kez doğrudan oy kullanmak üzere saat 06.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Halk 56 yıl sonra sandık başına yerel seçimler için gitti: Mogadişu'da tarihi an

''ÜLKE TARİHİNİN YENİ BİR SAYFASI''

Seçmenler, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in "ülke tarihinin yeni bir sayfası" olarak nitelendirdiği seçimlerde oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. için yaklaşık 10 bin polis görevlendirilirken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Halk 56 yıl sonra sandık başına yerel seçimler için gitti: Mogadişu'da tarihi an

Araç ve yaya hareketi kısıtlandı, ayrıca ana havalimanına yapılan uçuşlar durduruldu. Ulusal Seçim Komisyonu üyesi Abdishakur Abib Hayir'in açıklamasına göre yerel meclislerdeki 390 koltuk için 20'ye yakın siyasi partiden bin 605 aday yarışıyor. Seçim, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in görev süresinin sona ereceği 2026'daki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "test" olarak görülüyor.

Halk 56 yıl sonra sandık başına yerel seçimler için gitti: Mogadişu'da tarihi an

KABİLE TEMELLİ TEMSİL MODELİ

Somali'de en son doğrudan seçimler 1969'da yapılmıştı. Bu seçimlerden aylar sonra gerçekleştirilen askeri darbe, sivillerin sonraki uzun yıllar boyunca seçimlerden uzak kalmasına neden olmuştu. 1991'de askeri lider Muhammed Siad Barre'nin düşüşünün ardından yıllarca süren iç savaştan sonra 2004 yılında kabile temsilcilerinin siyasetçileri seçtiği ve onların da cumhurbaşkanını belirlediği kabile temelli bir seçim sistemi uygulanmaya başlamıştı.

Halk 56 yıl sonra sandık başına yerel seçimler için gitti: Mogadişu'da tarihi an

Bu sistemle iki kez iktidara gelen mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed, 2023 yılında yerel, federal ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde genel oy hakkına geçiş yapma taahhüdünde bulunmuştu. 2024 yılında çıkarılan yasayla 2026'da yapılması beklenen federal seçimler öncesinde genel oy hakkı yeniden tesis edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 'gizli' adamları! Dünyanın dört bir yanına yayıldılar
Putin 'her şey değişecek' diyerek tarih verdi: Dünyada görülmemiş atılım
ETİKETLER
#yerel seçim
#somali
#seçim güvenliği
#Siyasi Gelişmeler
#Doğrudan Oy
#Siyasi Sistem
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.