Trabzonspor 1.93'lük stoper için nabız yokluyor

Trabzonspor ara transfer döneminde stopere transferin yanı sıra kanat, bek ve forvet almak istiyor. Bordo mavililer, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu'nun fiyatını sordu.

Gelen cevap 12 milyon euro oldu ve bordo mavililer indirim talep etti. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nijeryalı futbolcu için Karadeniz devinin bir kez daha harekete geçmesi gündemde.

Genç ve atletik bir isim olan genç yıldızın kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek. Market değeri 7 milyon euro. 1.93'lük stoper için bordo mavililerin son derece ısrarlı olduğu dile getiriliyor.

TRANSFERLE BİZZAT BAŞKAN İLGİLENİYOR

Nwaiwu'nun kadroya katılması halinde Batagov ve Savic'le birlikte Fırtına'nın üst düzey 3 stoperi olacak. Fatih Tekke'nin şartların oluşması durumunda mutlaka takımında görmek istediği Nwaiwu'nun transferiyle bizzat başkan Ertuğrul Doğan ilgileniyor.

Bordo mavililer, ara dönemde yapacağı takviyeleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacında.