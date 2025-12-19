Menü Kapat
12°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yeni stoper adayı olarak Alanyasporlu Ümit Akdağ öne çıktı. Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin olumlu raporuyla birlikte Alanyasporlu Ümit Akdağ için transfer çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 18:37

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, savunma derinliğini artırmak için Ümit Akdağ'a yöneldi. Esasen ise 22 yaşındaki stoper; hem sol bekte de oynamasıyla hem de Chelsea altyapısından çıkmasıyla, Fatih Tekke'den geçer not aldı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!

TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN PAZARLIK SÜRECİ

Fatih Tekke'nin rotasyon sürecini gözeten Trabzonspor yönetimi, Ümit Akdağ için Alanyaspor ile transfer pazarlıklarına girişecek! Halihazırda Akdeniz ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ümit Akdağ'ın, Trabzonspor'a transfer olmaya olumlu yaklaşması bekleniyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!

TRABZONSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ÜMİT AKDAĞ'IN PERFORMANSI

Alanyaspor ile bu sezon 17 maça çıkan Ümit Akdağ, savunma bölgesinde 1365 dakika süre almış ve 1 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!

Sıkça Sorulan Sorular

ÜMİT AKDAŞ GEÇEN SEZON NEREYE KİRALANMIŞTI?
Yetenekli savunmacı, kiralık olarak Fransa'ya gitmiş ve Toulouse'da şansını denemişti.
TGRT Haber
