Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, savunma derinliğini artırmak için Ümit Akdağ'a yöneldi. Esasen ise 22 yaşındaki stoper; hem sol bekte de oynamasıyla hem de Chelsea altyapısından çıkmasıyla, Fatih Tekke'den geçer not aldı.
Fatih Tekke'nin rotasyon sürecini gözeten Trabzonspor yönetimi, Ümit Akdağ için Alanyaspor ile transfer pazarlıklarına girişecek! Halihazırda Akdeniz ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ümit Akdağ'ın, Trabzonspor'a transfer olmaya olumlu yaklaşması bekleniyor.
Alanyaspor ile bu sezon 17 maça çıkan Ümit Akdağ, savunma bölgesinde 1365 dakika süre almış ve 1 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.