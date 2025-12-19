Arda Turan'ın Avrupa hayali: İstatistikler dikkat çekti!

Arda Turan ile yeni bir yapılanmaya giren Shakhtar Donetsk; Ukrayna Ligi'nde zirveye oynarken, bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8'de yer aldı ve doğrudan üst tura yükseldi. Takımından beklentilerine dair açıklamalarda bulunan Arda Turan, en büyük hayali olarak kupayı işaret etti.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR DONETSK VE ÇARPICI İSTATİSTİKLER

Ukrayna Ligi'ndeki 16 maçın ardından zirveyi gören Shakhtar Donetsk, bu dönemde en fazla gol atan takım oldu ve averaj olarak da ilk sırada konumlandı. Ayrıca da Arda Turan'ın ekibi; son 10 maçı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle geçerek, UEFA Konferans Ligi'nde de beklentileri karşıladı.

ARDA TURAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

UEFA Konferans Ligi'ndeki Rijeka maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "Futbola saygı duymak gerekiyor. Çünkü futbol, birçok sürpriz barındırır. Daha küçük kulüplere karşı kaybettiğimiz birçok şampiyonluk hatırlıyorum. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Bana en çok neyin beni heyecanlandırdığını ve ne için çalıştığımı sorarsanız, cevap Konferans Ligi'ni kazanmak olur." ifadelerini kullandı.