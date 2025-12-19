Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan'ın Avrupa hayali: İstatistikler dikkat çekti!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, an itibarıyla yakaladığı istatistik rakamlarıyla dikkat çekti. Sürece ilave olarak da Arda Turan, takımı adına en büyük hayalini Avrupa'nın zirvesi olarak belirledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Turan'ın Avrupa hayali: İstatistikler dikkat çekti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 17:40

Arda Turan ile yeni bir yapılanmaya giren Shakhtar Donetsk; Ukrayna Ligi'nde zirveye oynarken, bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8'de yer aldı ve doğrudan üst tura yükseldi. Takımından beklentilerine dair açıklamalarda bulunan Arda Turan, en büyük hayali olarak kupayı işaret etti.

Arda Turan'ın Avrupa hayali: İstatistikler dikkat çekti!

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR DONETSK VE ÇARPICI İSTATİSTİKLER

Ukrayna Ligi'ndeki 16 maçın ardından zirveyi gören Shakhtar Donetsk, bu dönemde en fazla gol atan takım oldu ve averaj olarak da ilk sırada konumlandı. Ayrıca da Arda Turan'ın ekibi; son 10 maçı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle geçerek, UEFA Konferans Ligi'nde de beklentileri karşıladı.

Arda Turan'ın Avrupa hayali: İstatistikler dikkat çekti!

ARDA TURAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

UEFA Konferans Ligi'ndeki Rijeka maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "Futbola saygı duymak gerekiyor. Çünkü , birçok sürpriz barındırır. Daha küçük kulüplere karşı kaybettiğimiz birçok şampiyonluk hatırlıyorum. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Bana en çok neyin beni heyecanlandırdığını ve ne için çalıştığımı sorarsanız, cevap Konferans Ligi'ni kazanmak olur." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Avrupa hayali: İstatistikler dikkat çekti!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN FENERBAHÇE'DEN KİMİ TRANSFER ETMEK İSTİYORDU?
Genç çalıştırıcı, milli futbolcu İsmail Yüksek'in takımına katılmasını istemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü! Dört gün önce istifa etmişti, resmi açıklama geldi
Jelert için resmi açıklama! 'Saçmalıktan başka bir şey değil'
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.