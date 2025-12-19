Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

Jelert için resmi açıklama! 'Saçmalıktan başka bir şey değil'

Galatasaray'dan Southampton'a kiralanan Elias Jelert'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı yönündeki iddialar Ada'da yankı uyandırdı. İngiliz ekibinin Sportif Direktörü Johannes Spors, 7 milyon sterlinlik maddeyle ilgili çıkan haberleri yalanlayarak Danimarkalı oyuncunun geleceğine dair net mesajlar verdi. İşte detaylar...

Jelert için resmi açıklama! 'Saçmalıktan başka bir şey değil'
19.12.2025
19.12.2025
Galatasaray’ın sezon başında gelişim göstermesi için İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’a kiraladığı Elias Jelert hakkında çıkan spekülasyonlar, kulüp yönetimini harekete geçirdi. Genç savunmacının bonservisinin alınmayacağına dair basında yer alan iddialar üzerine konuşan Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve zamanlamasının mantıksız olduğunu vurguladı.

Jelert için resmi açıklama! 'Saçmalıktan başka bir şey değil'

"KARAR VAKTİ MAYIS, KASIM DEĞİL"

Oyuncusuyla bizzat görüştüğünü belirten Spors, "Elias'a bu haberleri okuduğunda bunların saçmalık olduğunu bilmesi gerektiğini söyledim. Mayıs ayına kadar süresi olan bir opsiyonu neden Kasım ayında kullanalım? Olumlu ya da olumsuz, böyle bir karar bugün alınmaz." dedi.

Jelert için resmi açıklama! 'Saçmalıktan başka bir şey değil'

Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon sterlinlik satın alma maddesini devreye sokmamaya karar verdiğini öne süren yanlış haberleri sert bir dille yalanladı. Yapılan haberler hakkında konuşan Spors, "Onunla kantinde konuştum ve 'Elias, bunları okuduğunda bil ki saçmalık. Bunlara kulak asma' dedim. Belki okuyor ve inanıyor diye düşündüm. Bir futbol kulübü, Mayıs ayına kadar süresi olan bir opsiyonu neden Kasım ayında kullansın? Hiç mantıklı değil. İster kullanmak isteyin ister istemeyin, bunu şimdi yapmazsınız. Benim söylediğim buydu. O çok iyi bir oyuncu ve talihsiz bir anda sakatlandı; çünkü bizim için en iyi maçını oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş toparlamamız gerekiyordu. Önümüzde Noel döneminde yoğun bir maç trafiği var ve umarım bu süreçte tamamen hazır hale gelir." ifadelerini kullandı.

