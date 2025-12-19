Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?

Kayak merkezleri özellikle hafta sonları tatil yapmak isteyen vatandaşların kış aylarında en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar günübirlik kayak tatilleri yapabiliyorlar. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte 20-21 Aralık Kayak Merkezleri kar kalınlıkları gündem oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 19 Aralık 2025 Cuma günü kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları paylaşıldı.

Vatandaşlar tarafından Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kaç cm sorularının cevapları araştırılıyor.

ULUDAĞ KAR VAR MI 20-21 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre 20 Aralık 2025 cumartesi günü Uludağ'da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek ise 6 derece olacağı belirtiliyor. 21 Aralık 2025 Pazar günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklarının ise 3-6 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Açıklanan bilgilere göre Uludağ Kayak Merkezi'nde 1 cm kar kalınlığı bulunuyor. Uludağ Teleferik bölgesinde ise 4 cm kar kalınlığının ölçüldüğü açıklandı.

SPİL'DE KAR VAR MI 20-21 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan kar kalınlıkları haritasında yer alan bilgilere göre Spil Dağı'nda kar bulunmuyor. Spil'de hafta sonu havanın 20 Aralık Cumartesi günü güneşli, 21 Aralık Pazar günü ise yağmurlu olacağı belirtiliyor. Sıcaklıkların ise 0 ila 10 derece arasında değişeceği aktarıldı. 22 Aralık 2025 Pazartesi günü ise Spil Dağı'nda karla karışık yağmur yağacak.

KARTEPE, KARTALKAYA, PALANDÖKEN KAR KALINLIĞI KAÇ CM?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonları kayak tatili için en çok tercih ettiği bölgelerden olan Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 cm olarak ölçüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 25 cm kar kalınlığı bulunurken, Palandöken'de ise kar kalınlığı 55 cm'ye ulaştı.

KAYAK MERKEZLERİ KAR KALINLIKLARI 20-21 ARALIK

MGM tarafından kayak merkezleri kar kalınlıkları güncel olarak açıklanıyor. MGM tarafından paylaşılan kayak merkezleri kar kalınlıkları haritası şöyle: