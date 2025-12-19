Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?

Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı sorusu hafta sonunun gelmesiyle birlikte gündem oldu. Kış aylarının popüler tatil noktalarından olan kayak merkezlerinin kar kalınlıkları MGM tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışlarının ardından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 cm'ye ulaştı. MGM tarafından Uludağ, Kartepe, Spil ve Kartalkaya kar kalınlıkları da paylaşıldı.

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?
Kayak merkezleri özellikle hafta sonları tatil yapmak isteyen vatandaşların kış aylarında en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar günübirlik kayak tatilleri yapabiliyorlar. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte 20-21 Aralık Kayak Merkezleri kar kalınlıkları gündem oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 19 Aralık 2025 Cuma günü kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları paylaşıldı.

Vatandaşlar tarafından Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kaç cm sorularının cevapları araştırılıyor.

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?

ULUDAĞ KAR VAR MI 20-21 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre 20 Aralık 2025 cumartesi günü Uludağ'da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek ise 6 derece olacağı belirtiliyor. 21 Aralık 2025 Pazar günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklarının ise 3-6 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Açıklanan bilgilere göre Uludağ Kayak Merkezi'nde 1 cm kar kalınlığı bulunuyor. Uludağ Teleferik bölgesinde ise 4 cm kar kalınlığının ölçüldüğü açıklandı.

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?

SPİL'DE KAR VAR MI 20-21 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan kar kalınlıkları haritasında yer alan bilgilere göre Spil Dağı'nda kar bulunmuyor. Spil'de hafta sonu havanın 20 Aralık Cumartesi günü güneşli, 21 Aralık Pazar günü ise yağmurlu olacağı belirtiliyor. Sıcaklıkların ise 0 ila 10 derece arasında değişeceği aktarıldı. 22 Aralık 2025 Pazartesi günü ise Spil Dağı'nda karla karışık yağmur yağacak.

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?

KARTEPE, KARTALKAYA, PALANDÖKEN KAR KALINLIĞI KAÇ CM?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonları kayak tatili için en çok tercih ettiği bölgelerden olan Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 cm olarak ölçüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 25 cm kar kalınlığı bulunurken, Palandöken'de ise kar kalınlığı 55 cm'ye ulaştı.

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?

KAYAK MERKEZLERİ KAR KALINLIKLARI 20-21 ARALIK

MGM tarafından kayak merkezleri kar kalınlıkları güncel olarak açıklanıyor. MGM tarafından paylaşılan kayak merkezleri kar kalınlıkları haritası şöyle:

Kayak merkezleri kar kalınlıkları 20-21 Aralık! Uludağ, Kartepe, Spil, Kartalkaya, Palandöken kar var mı, kar kalınlığı kaç cm?
