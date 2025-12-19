İnternette sorun mu var, sosyal medya çöktü mü? Instagram, Facebook, Twitter (X) sorun mu var, neden açılmıyor?

19 Aralık Cuma günü Google'da meydana gelen internet ve sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA?

Bugün internet bağlantılarında sorun yaşanırken kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. 19 Aralık Cuma günü 16.00 civarında meydana gelen bağlantı hatası sonrasında internette bazı erişim sorunları yaşandı. Akşama doğru yaşanan bağlantı hatası nedeniyle birçok sosyal medya uygulamasında da hata bildirimi alındı.

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ 19 ARALIK SON DAKİKA?

Bugün Google'da meydana gelen hata sonrasında Twitter, Facebook ve Instragram'da da çeşitli sorunlar meydana geldi. Kısa süreli teknik sorun nedeniyle kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadı. Google'da da meydana gelen bağlantı hatası kullanıcılara zor anlar yaşattı.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın her yerinden kullanılan Google'da bugün bazı erişim sorunları yaşandı. 16.00 civarında başlayan hata bildirimleri dakikalar geçtikçe arttı. Birçok kullanıcı kısa süre içerisinde binlerce rapor bildirdi. Downdetector'de yer alan rapor grafiği şöyle:

TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 19 ARALIK?

Bugün bazı sitelerde yaşanan bağlantı hatası sonrasında sosyal medya uygulamalarında da sorun yaşandı. İlk başta YouTube'da başlayan sorun kısa sürede Instagram ve Twitter'da da meydana geldi. Kullanıcıların raporlarına göre kısa süre içerisinde sosyal medya uygulaması olan X'te erişim sorunları yaşandı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA?

19 Aralık Cuma günü bazı internet hizmetlerinde yaşanan bağlantı hatası sonrasında sosyal medya uygulamalarında da sorun meydana geldi. Birçok kullanıcı Instagram'da erişim sorunu olduğuna dair bildirimlerde bulundu.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Geçtiğimiz günlerde de sorun yaşanan Cloudflare'de bugün bazı sorunlar meydana geldi. 16.00 civarında yaşanan bağlantı hatası sonrasında Downdetector'da birçok hata bildirimi yapıldı.