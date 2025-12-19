Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Tayvan'da metroya sis bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metroya saldırı düzenlendi. Sis bombası atan saldırgan çevredeki sivillere bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 17:11

Tayvan'ın başkenti 'de yer alan şehrin en büyük metro istasyonunda sis bombası patlatıldı. Saldırgan sis bombasını atması sonrası elindeki bıçakla çevredekilere rast gele saldırdı.

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken, yetkililer saldırıda saldırgan dahil ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 9 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden oldu. Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yanında yer alan bir alışveriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi.

Tayvan'da metroya sis bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

AVM'NİN 5. KATINDAN AŞAĞI ATLADI

Polisin ilk verdiği bilgilere göre, 27 yaşında olan saldırganın AVM'de 5. kattan kendini aşağı attığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken güvenlik nedeniyle metro seferleri kısa süreliğine durduruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avustralya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
ETİKETLER
#bıçak saldırısı
#sabotaj
#panik
#taipei
#Metro Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.