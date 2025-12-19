Tayvan'da metroya sis bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Tayvan'ın başkenti Taipei'de yer alan şehrin en büyük metro istasyonunda sis bombası patlatıldı. Saldırgan sis bombasını atması sonrası elindeki bıçakla çevredekilere rast gele saldırdı.

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken, yetkililer saldırıda saldırgan dahil ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 9 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden oldu. Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yanında yer alan bir alışveriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi.

AVM'NİN 5. KATINDAN AŞAĞI ATLADI

Polisin ilk verdiği bilgilere göre, 27 yaşında olan saldırganın AVM'de 5. kattan kendini aşağı attığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken güvenlik nedeniyle metro seferleri kısa süreliğine durduruldu.