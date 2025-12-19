Ramazan ne zaman başlayacak? 2026 ilk orucun tutulacağı tarih

Kategoriler
2026 yılı Ramazan ayı başlangıcına ilişkin ayrıntılar ise şimdiden merak konusu oldu.
Takvimlerini şimdiden planlamak isteyenler, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor.
Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2026 yılında Şubat ayında başlayacak.
Ramazan’ın 1. ve ilk orucun tutulacağı tarih 19 Şubat Perşembe olacak.
18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak.
Milyonlarca Müslüman 19 Şubat itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 19 Mart Perşembe gününe kadar oruç tutacak.
20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.
19 Mart Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart Pazar Ramazan Bayramı 3. gün