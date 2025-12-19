Ukrayna'dan Akdeniz'de "Gölge" avı! Rusya'nın meşhur filosu hedef alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, Akdeniz'deki "Rus Gölge Filosuna" ait olduğu ileri sürülen bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA'lı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"RUSYA SAVAŞI FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANIYORDU"

Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadeleri kullanıldı.

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna topraklarından 2 bin kilometre uzaklıktan düzenlendiği ileri sürülerek, SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlendiği iddia edildi.