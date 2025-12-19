Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19 sıralarında deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde ölçüldü.

Depremin il merkezinden de hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Daha önce büyük afeti yaşayan vatandaşlar, küçük depremlerde de korku yaşadıklarını söyledi.

Artçı olduğu değerlendirilen depremin derinliği 10.82 km olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/2002007408080531683

HATAY DEPREMİ

Türkiye'nin bazı illerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 17 Aralık'ta Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olmuştu. AFAD depremin yerin 7.41 km derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.