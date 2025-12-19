Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Eğitim
Editor
 | Sumru Tarhan

AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve giriş belgeleri sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri belli oldu. Yazılı sınava girecek adaylar 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren sınava giriş belgelerine erişebiliyor. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilecek. AÖL sınavları saat kaçta başlayacak ve bitecek belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı AÖL sınav tarihlerinin belli olmasının ardından AÖL sınavları saat kaçta başlayacak merak edildi. Her sene olduğu gibi bu sene de binlerce aday AÖL sınavlarına katılacak. Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumları hafta sonu gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Yazılı sınavlar: 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL sınavlarına katılacak olan binlerce öğrenci hafta sonu sınavda sorulara cevap verecek. 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir. İlk oturum 10.00'da başlarken ikinci oturum 14.00'te başlayacak. Her bir oturumda da 10 dakika süre olacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM YAZILI SINAVI TARİHLERİ

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

