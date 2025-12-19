Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? ÖSYM takvimine göre sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bu hafta sonu uygulanacak olan sınavların tarihi belli oldu. Birçok öğrencinin katılacağı sınavların saati ve günleri de duyuruldu.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 20-21 Aralık tarihlerinde Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) sınavları yapılacak. Gerçekleşecek olan 3 sınava binlerce aday katılım sağlayacak. Adalet Bakanlığı Sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. oturum, yarın saat 10.15'te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) hafta sonu yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adalet Bakanlığı Sınavları'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testi'ne 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

E-YDS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava giren aday sayısına ilişkin yaptığı açıklamada "e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı." ifadelerine yer verdi.