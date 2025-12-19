Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? ÖSYM takvimine göre sınav takvimi

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre bu hafta sonu hangi sınavlar var merak edildi. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavların saati ve ne kadar süreceği de belli olurken bu hafta sonunun sınav programı da belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı Sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? ÖSYM takvimine göre sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 14:22

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca bu hafta sonu uygulanacak olan sınavların tarihi belli oldu. Birçok öğrencinin katılacağı sınavların saati ve günleri de duyuruldu.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 20-21 Aralık tarihlerinde Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) sınavları yapılacak. Gerçekleşecek olan 3 sınava binlerce aday katılım sağlayacak. Adalet Bakanlığı Sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. oturum, yarın saat 10.15'te başlayacak.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? ÖSYM takvimine göre sınav takvimi

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) hafta sonu yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adalet Bakanlığı Sınavları'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testi'ne 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? ÖSYM takvimine göre sınav takvimi

E-YDS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava giren aday sayısına ilişkin yaptığı açıklamada "e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ÖSYM duyurdu! Bu hafta sonu 3 sınav düzenlenecek
ETİKETLER
#ösym
#E-YDS
#Sınavlar
#Adalet Bakanlığı Sınavları
#Ydus
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.