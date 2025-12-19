ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme

Kategoriler
Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, temin ettiği uyuşturucuyu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer’in sahibi olduğu ICRYPEX’e operasyon düzenlenmişti. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konulmuştu.