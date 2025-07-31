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ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu! Suç örgütlerinin paralarını aklamış

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer’in sahibi olduğu ICRYPEX’e operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.

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ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu! Suç örgütlerinin paralarını aklamış
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:13

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer’in sahibi olduğu ICRYPEX’e operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu! Suç örgütlerinin paralarını aklamış

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/162213 sayılı soruşturma dosyası kapsamında çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX hakkında 30/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu! Suç örgütlerinin paralarını aklamış



Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur.

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu! Suç örgütlerinin paralarını aklamış



Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#kripto para
#suç örgütü
#haksız kazanç
#Icrypex
#Gökalp İçer
#Gündem
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