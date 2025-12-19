Norveç Kraliyet Sarayı'ndan kötü haber: "Prenses için akciğer aranıyor"

Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses Mette-Marit'in son aylarda sağlık durumunun kötüleştiğini ve akciğer naki olmasının beklendiğini duyurdu.

52 yaşındaki Mette-Marit, Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi olarak biliniyor. Prensese 2018 yılında akciğerlerde yara oluşumuna ve oksijen alımının azalmasına yol açan kronik bir hastalık olan pulmoner fibrozis teşhisi konmuştu.

Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bu sonbaharda yapılan çeşitli testler, veliaht prensesin sağlık durumunda belirgin bir olumsuz gelişme olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI, NAKİL NETLİK KAZANMADI

Açıklamada, Mette-Marit’in ne zaman organ nakli bekleme listesine alınacağının henüz netleşmediği de kaydedildi.

Oslo Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Birimi’nden Prof. Are Martin Holm ise aynı açıklamada, “Akciğer naklinin yapılması gereken döneme yaklaşıyoruz. Zamanı geldiğinde bunun mümkün olabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.