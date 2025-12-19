Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan kötü haber: "Prenses için akciğer aranıyor"

Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses Mette-Marit'in sağlık durumunun kötüleştiğini belirten bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, prensesin akciğer nakli beklediği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Norveç Kraliyet Sarayı'ndan kötü haber:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 14:31

Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses Mette-Marit'in son aylarda sağlık durumunun kötüleştiğini ve akciğer naki olmasının beklendiğini duyurdu.

52 yaşındaki Mette-Marit, Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi olarak biliniyor. Prensese 2018 yılında akciğerlerde yara oluşumuna ve oksijen alımının azalmasına yol açan kronik bir hastalık olan pulmoner fibrozis teşhisi konmuştu.

Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bu sonbaharda yapılan çeşitli testler, veliaht prensesin sağlık durumunda belirgin bir olumsuz gelişme olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan kötü haber: "Prenses için akciğer aranıyor"

HAZIRLIKLAR BAŞLADI, NAKİL NETLİK KAZANMADI

Açıklamada, Mette-Marit’in ne zaman organ nakli bekleme listesine alınacağının henüz netleşmediği de kaydedildi.

Oslo Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Birimi’nden Prof. Are Martin Holm ise aynı açıklamada, “Akciğer naklinin yapılması gereken döneme yaklaşıyoruz. Zamanı geldiğinde bunun mümkün olabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Organ nakliyle bulaşan ölüm: ABD'de bir erkek kuduz nedeniyle hayatını kaybetti
Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.