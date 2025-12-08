Organ nakliyle bulaşan ölüm: ABD'de bir erkek kuduz nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de gerçekleştirilen bir böbrek nakli sonrasında Michiganlı bir hasta, kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Science Alert'in haberine göre, hastanın virüsü, kendisine nakledilen enfekte böbrek aracılığıyla aldığı doğrulandı. Olay, 1978'den bu yana ülkede organ nakliyle dördüncü kuduz bulaşma vakası olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2025'te Ohio eyaletinde bir hastanede böbrek nakli yapılan hasta, ameliyattan sadece haftalar sonra kuduz semptomları göstererek hayatını kaybetti. Hastanın daha önce kuduzla herhangi bir teması belgelenmemişti. Hastalık ve Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen detaylı bir soruşturma, olayın arkasındaki nedeni ortaya çıkardı: Donör böbrek, ölümcül virüsle enfekteydi.

DONÖRÜN GEÇMİŞİNDEKİ TEMAS GÖZDEN KAÇTI

Kuduz, genellikle enfekte hayvanların tükürüğü yoluyla, çoğunlukla ısırık veya tırmalama ile yayılan bir virüstür. Donör olan vatandaş, Ekim 2024'ün sonlarında bir kokarca tarafından tırmalandıktan yaklaşık beş hafta sonra, Aralık 2024'ün başlarında, muhtemel bir kalp durması sonrasında ölü halde bulunmuştu.

O dönemde hiç kimse kuduzun varlığından şüphelenmedi. Adam organ donörü olduğu için, kalbi, akciğerleri, sol böbreği ve korneaları nakil için alınmıştı.

ENFEKSİYON KAYNAĞI DOĞRULANDI: BÖBREK

Böbreğin nakledildiği hasta, ameliyattan yaklaşık beş hafta sonra kuduzla uyumlu semptomlar geliştirdi. Doktorlar hastanın tükürük, deri ve diğer sıvı örneklerini CDC'ye gönderdi ve örneklerde kuduz virüsü RNA'sı tespit edildi.

Hastanın herhangi bir hayvan teması geçmişi olmaması nedeniyle, araştırmacılar donöre odaklandı. Donörden alınan depolanmış bir serum örneğinde kuduz antikorları negatif çıktı. Ancak arşivlenmiş böbrek biyopsisi, kuduz virüsü RNA'sı için pozitif sonuç verdi ve organın enfeksiyon kaynağı olduğu kesinleşti.

Hasta, hastaneye yatışının yedinci gününde yaşamını yitirdi.

DİĞER HASTALAR KURTARILDI

Donörün kalbi ve akciğerleri Maryland'deki bir araştırma tesisinde eğitim amaçlı kullanıldı ve risk oluşturmadı. Ancak donörün kornealarından üç hastaya kornea nakli yapılmıştı.

Hemen harekete geçen doktorlar, nakledilen korneaları çıkardı ve hastalara, semptomlar ortaya çıkmadan önce verilen, yüksek etkili Post-ekspozür Profilaksi (PEP) (insan kuduz antikorları ve aşı) uyguladı.