TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Safa Keser

Take Off Girişim Zirvesi 10–11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde başlıyor

Bölgenin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan Take Off İstanbul, bu yıl 8. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10–11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek zirve, TEKNOFEST çatısı altında; T3 Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde yürütülen bölgenin en kapsamlı inovasyon ve girişimcilik platformu olarak konumlanıyor.

Take Off Girişim Zirvesi 10–11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde başlıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.12.2025
15:27
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
15:27

Zirve öncesinde 8 Aralık’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, T.C Sanayi ve Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Girişimciliği Daire Başkanı Kadir Dikili ve T.C Cumhurbaşkanlığı ve Finans Ofisi Danışmanı Ahmet Cüneyt Selçuk katıldı. Toplantıda 2025 yılına ilişkin yenilikler, küresel katılımın kapsamı ve bu yıl hayata geçirilen iş birlikleri paylaşıldı.

2018’den Bugüne Küresel Bir İnovasyon Merkezi

2018 yılında kapalı bir yan etkinlik olarak başlayan Take Off, bugün küresel yatırım fonlarından kurumsal ekiplerine, devlet temsilcilerinden uluslararası topluluklarına kadar geniş bir paydaş grubunu aynı çatı altında buluşturan güçlü bir inovasyon merkezi haline geldi. Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan platform, girişimlere global sahnede yer alma fırsatları sunmaya devam ediyor. 2018'den bu yana yaklaşık 1000 girişim Take Off programlarından faydalanırken, platform toplamda 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkânı sağladı. Yıl içine yayılan temaslar, ülke pavilyonları, ortak projeler ve stratejik iş birlikleriyle Take Off, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek sürdürülebilir bir inovasyon ağına dönüşmüş durumda.

Take Off Girişim Zirvesi 10–11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde başlıyor

2025’te Rekor Katılım: 40 Ülkeden 500+ Girişim

Bu yılki zirve, uluslararası katılım açısından da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Fuar Merkezinde gerçekleşecek buluşmada 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim, 260’tan fazla yatırımcı, 85 partner ve 12 sponsor kurum yer alacak. İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan gibi ülkeler, oluşturdukları pavilyonlarla kendi ekosistemlerinin öne çıkan startuplarını İstanbul’a taşıyarak zirveye güçlü bir uluslararası boyut kazandıracak.

Yeni Dönemin İş Birliği Modeli: Executive Lounge

Artan girişim ve kurum sayısı doğrultusunda bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Executive Lounge”, katılımcıların daha verimli, odaklı ve hedefli iş birliği görüşmeleri yapabileceği özel bir alan olarak dikkat çekiyor.

Bu yeni model, 2024 yılında Investor Lounge ve kurumsal stantlarda gerçekleştirilen 557 planlı görüşmenin ardından geliştirildi ve 2025’te çok daha yoğun bir etkileşim için kapılarını açıyor.

Take Off Girişim Zirvesi 10–11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde başlıyor

Teknolojinin Geleceğine Yön Veren Zengin İçerik Programı

Zirvenin içerik programı, teknoloji dünyasının en kritik başlıklarına odaklanan kapsamlı oturumlarla şekilleniyor. Ana sahnede üretken yapay zekâ, derin teknoloji, fintech, küresel yatırım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi geleceği şekillendiren alanlarda ilham verici içerikler yer alacak. Ziyaretçiler, seçilmiş girişim sunumlarını izleyebilecek, interaktif deneyim alanlarında teknoloji odaklı uygulamalara katılabilecek ve genç yeteneklere yönelik özel eğitim programlarından yararlanabilecek.

Dünya ve Türkiye’nin Lider İsimleri İstanbul’da Buluşuyor

Bu yılın öne çıkan konuşmacıları arasında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekâ alanındaki global çalışmalarıyla tanınan Steve Nouri, Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, Xatoms’un kurucusu Diana Virgovıcova, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Uber Türkiye Genel Müdürü Ludovic Georges, A+ Next Center’dan Alex Jin ve Monster Bilgisayar’dan İlhan Yılmaz bulunuyor. Bu liderlerin paylaşacağı vizyonlar ve deneyimler, girişimcilerin küreselleşme yolculuklarına, yatırımcıların bölgesel trend analizlerine ve kurumların inovasyon stratejilerine yön verecek nitelikte.

Katılım Ücretsiz, Ziyaretçi Kayıtları Online Devam Ediyor

Take Off İstanbul 2025’e katılmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını takeoffistanbul.com/tr adresi üzerinden tamamlayabilirler. Tüm yatırımcılar, girişimciler, teknoloji geliştiricileri ve ekosistemin paydaşları, bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan bu önemli etkinliğe davet ediliyor.

#Teknoloji
#istanbul
#yatırım
#inovasyon
#girişimcilik
#Take Off Girişim Zirvesi
#Ekonomi
