Salah kadro dışı mı kaldı? Salah neden kadro dışı bırakıldı?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool sezona oldukça kötü başladı. Yaz transfer döneminde yapılan rekor bonservis değerli transferlere rağmen Liverpool üst üste puan kayıpları yaşamaya devam ediyor.

Liverpool bu sezon Premier Lig kapsamında çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan İngiliz devi bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Inter'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde açıklanan maç kadrosu ise taraftarların dikkatini çekti. Taraftarlar tarafından Muhammed Salah kadro dışı mı kaldı, neden kadro dışı bırakıldı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SALAH KADRO DIŞI MI KALDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 9 Aralık 2025 Salı günü oynanacak olan Inter - Liverpool maçının kadrosuna Muhammed Salah alınmadı.

SALAH NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Liverpool, Premier Lig kapsamında 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Leeds United ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya yedek başlayan Muhammed Salah, maç sonu bazı açıklamalarda bulundu.

Muhammed Salah açıklamasında "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah'ın Arne Slot ile ilgili yaptığı açıklamadan dolayı yedek bırakıldığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Liverpool tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.