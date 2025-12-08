Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı

Bolu Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı. Karar metninde ''misafirlere haber verilmediği'' ifade edildi. İşte karar metninden detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 15:29

'yi yasa boğan 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararların gerekçesi açıklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 406 sayfalık kararda, mütalaa, sanık, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi, olay yeri ve itfaiye raporu, kamera kayıtları ile diğer belgelere yer verildi.

Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı

HABER VERİLMEDİ

Kararda, otel yöneticileri sanıkların olay günü yangın olduğunu haber alan ilk kişiler olmalarına rağmen otelde kalan kişilere yangını haber vermediği ve tahliyelerine yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığı, yangından kimseye haber vermeyerek otelden çıktıkları belirtildi.

Oteldeki yangın söndürmeyle ilgili eksiklikler, hatalı merdiven ve asansör yapısı, gaz tahliye sistemi gibi unsurların yangın eğitimi olmayan personelle birleşince yangın başlangıcındaki hayati-kritik dakikalar boşuna harcanarak felaketin boyutunun büyümesine neden olduğu vurgulanan kararda, "Sanıkların yıllardır turizm ve otelcilik işiyle uğraştıkları, kendi deyimleriyle çekirdekten yetiştiklerini belirttikleri, turizm konusunda eğitimli oldukları, şirket yönetiminde aralıksız bulundukları ve hepsinin yönetimde etkin bir konumda oldukları anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı

TEDBİRSİZLİK

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Mahkememizce itibar edilen bir kısım tanık ve müşteki beyanlarında belirtildiği üzere, yönetimin 'misafirlere haber vermeyin, personeli uyandırın yangını söndürün' şeklindeki beyanların HTS ve kayıtları ve kamera kayıtları, otel personelinin yangının ilk anından haberdar olması ve otelin değişik katlarında konaklayan ve görevli olan otel personellerinin yangından kurtulması dikkate alındığında bu talimatla örtüştüğü, bu şekilde yangın anında 'altın zaman' olan sürenin otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadığı anlaşılmıştır."

Neticenin, sanıkların birden fazla kusurlu eylemleri sonucunda gerçekleştiğine işaret edilen kararda, "Sanıklar tarafından gerçekleşmeyeceğinden veya istenmeyeceğinden bahsedilemeyeceği, bunun da ötesine geçilerek bilinçli taksir unsurlarının aşıldığı, sanıkların öngörülen muhtemel neticeyi önlemek adına hiçbir tedbir almayarak ya da alınması için gerekli eylemlerde bulunmayarak, oteldeki yangına ilişkin eksikliklerin tespitine ve bilmelerine rağmen kasti eylem ve işlemlerle iptalini sağlayarak, öngörülen muhtemel neticenin 'olursa olsun' kastıyla hareket edilerek, objektif olarak öngörülebilir ve önlenebilir vahim nitelikteki neticenin ortaya çıkmasından sanıkların olası kastla sorumlu oldukları kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 12'şer ay hapis cezası almıştı.

Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı

11 SANIĞIN YARGILANDIĞI SUÇLAR

Mahkeme heyeti, 11 sanığa "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" suçlarından hapis cezası da vermişti.

Bu suçlardan sanıklardan Halit Ergül, Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir toplam 41 yıl 721 ay 600'er gün, Kadir Özdemir, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun toplam 41 yıl 708 ay 590'ar gün ve İrfan Acar toplam 41 yıl 679 ay 560 gün hapis cezası almıştı.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, teknik personel şefi Tahsin Pekcan, teknik personel Hüseyin Özer, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ı 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü'yü 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kartalkaya faciasında bakanlık personeli 9 kişi için tutuklama talebi

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren heyet, sanıklar mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın beraatine hükmetmişti.

Hapis cezalarında "takdir indirimi" uygulamayan heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bazı sanıklar hakkındaki diğer adli kontrol hükümlerinin devamına karar vermişti.

TGRT Haber
