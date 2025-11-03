Kartalkaya faciasında bakanlık personeli 9 kişi için tutuklama talebi

Bolu'da Grand Kartal Otel yangını davasında otel yönetiminde sorumluluğu bulunan kişiler ceza alsa da denetim yetkisi bulunan ve üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeyen bakanlık yetkilileri için henüz bir karar çıkmadı. Faciada 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9 personelin tutuklanmasını istedi. Dilekçesini sunan Gültekin, "Bu şahıslar 1. derece kusurlu. Savcılık bir an önce gözaltı ve tutuklama işlemlerini başlatmalı" ifadelerini kullandı.

11 SANIĞA CEZA VERİLDİ



Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını faciasıyla ilgili açılan davada geçtiğimiz cuma günü mahkeme heyeti kararını açıkladı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa yangında hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin için 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yangında çocukları, torunları ve gelini olmak üzere 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, haklarında soruşturma izni verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanması talebini içeren dilekçesini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

"BAKANLIK PERSONELLERİ DE SORUMLU"

Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Yüksel Gültekin, dosya kapsamında savcılık makamı tarafından 1. derece kusurlu görülen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personelinin gözaltına alınması için başvuru yaptığını açıkladı. Gültekin, "Gönüllerimize bir nebze su serpen karardan sonra malum olduğu üzere bu soruşturmada savcılığın sonuç bölümünü size okuyacağım. Son bölümünde, kanaat bölümünde kusurla ilgili diyor ki; ‘Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Türkiye Cumhuriyeti Kültürü ve Turizm Bakanlığı'nın yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından 1. derecede etkili oldukları.' Yani diyor ki ‘1. derece sorumludur' diyor. Şimdi cuma günü verilen kararda bu olayda 1. derece sorumlu olan şahıslarla ilgili çok ciddi cezalar verildi. ‘Olası kast' verildi. Şimdi muhtemelen bu ne demektir? Eğer yargılama adil bir şekilde devam ederse bu raporda kusuru olan şahıslar hakkında da muhtemelen bu cezalar verilecek demektir. Hukuk anlamında yorumluyorum" dedi.

"TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9 personel hakkında tutuklanma talebinde bulunduklarını söyleyen Gültekin, "Turizm Bakanlığı önce bu kusur raporuna rağmen herhangi bir personeliyle ilgili soruşturma izni vermedi. Daha sonra 3 tanesiyle ilgili verdi. Ama daha sonra Danıştay 1. Dairesi kararında 9 adet Turizm Bakanlığı çalışanıyla ilgili soruşturma izni verdi. Yani dedi ki, ‘Bunlar kusurludurlar. Soruşturma izni veriyorum. Ey bağımsız mahkemeler siz bunları yargılayın' dedi. Tabii mahkemenin önüne bu arkadaşları getirecek olan da savcılık makamı. Şimdi bizim tepkimiz şu. Bakın kararda adı geçen Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Aras, Şule Aktürk, Alkan ve Barış Başayvaz. Netice itibarıyla şu an Turizm Bakanlığı'nın üst düzeyinde görevli olan bir tek Turizm Bakan Yardımcısı hariç tamamı personelle ilgili soruşturma izni verildi. Tüm personelin ivedilikle savcılık tarafından bizzat ifadelerinin alınarak öncelikle gözaltına alınmalarını ve tutuklanmaya sevk edilmelerini talep ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'yla ilgili de birtakım meslektaşlarımız Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca şüphelilerin delil karartma ihtimalini de değerlendirerek, çünkü bu şüphilere öncelikle işten el çektirilmeli. Hala Turizm Bakanlığını yönetmeye devam ediyorlar. Tıpkı diğer kamu görevlilerinin savcılığımız tarafından tutuklanmasının sağlandığı gibi şüpheli kamu görevlilerinin bir an önce tutuklama amacıyla mahkemeye sevk edilmesini ve tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DİLEKÇEYİ SAVCILIĞA SUNDU

Bakanlık görevlililerinin en kısa zamanda mahkeme karşısına çıkacaklarını ifade eden Avukat Gültekin, "Sayın savcıya dilekçemi verdim. Sayın savcıya dedim ki, ‘Efendim ne düşünüyorsunuz?' Bana aynen söylediği şu; ‘Vicdanları rahatlatacak, adaleti tesis edecek soruşturma sürecek ve karar verilecek' dedi. Benim içimi çok rahatlattı sayın savcının bu beyanı. Hiç şüphem yok, en kısa süre içerisinde bu şahıslarla ilgili göreceğiz ki öncelikle bulundukları yerden kalkacaklar ve netice itibarıyla mahkemenin nasıl cuma günkü sanıklar adil ve bağımsız mahkemenin önüne gelip hak ettikleri cezayı aldıkları gibi, sorumlulukları varsa ki rapor çok açık bir şekilde ‘sorumludur' diyor. Mahkemenin önüne gelecekler ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Bunun takipçisi olacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi önce dilekçe verdik. Bunun takipçisi olacağız. Eğer orada oturmaya devam ederlerse Turizm Bakanlığı'nın kapısına dayanıp önünde beklediğimizi ve ciddi bir eylem başlatacağımızı kamuoyu görecektir. Ama ben buna gerek olmadan sayın savcının sözü beni bugün çok rahatlatmıştır" dedi.

"BİZİM EVLATLARIMIZ GİTTİ, BAŞKA EVLATLAR GİTMESİN"



Gültekin, "Tek şey istiyoruz. Bizim evlatlarımız gitti, başka evlatlar gitmesin. Bu toplumsal bir arınmaya vesile olsun. Artık herkes bilsin ki bu ülkede kişiler yaptıkları eylemlerden dolayı, yaptıkları fiillerden dolayı suç işleyen şahısların devlet yakasına yapışacak ve gerekli cezayı alacak. Kimse bu işlerden kurtulamayacak" ifadelerini kullandı.