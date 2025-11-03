Bir anlık telefondan başını kaldırdı, arabanın altına girmekten kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kayıtlara geçen görüntülerde bir otomobil kontrolden çıkarak markete girdi. Bu sırada bir vatandaş dikkati sayesinde arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

19 Mayıs Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle istikameti değişen araç, yolun karşısına geçerek markete girdi. Bu sırada yayaların yaşadığı panik görüntülere yansıdı. Kimsenin yaralanmaması sevindirdi.