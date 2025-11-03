Vatandaşın bu hareketi alkış aldı! Küçük dokunuşu herkesi mutlu etti

Mardin'in Midyat ilçesinde bir vatandaş, soğuk havalarda durakta bekleyen vatandaşların üşümemesi için oturma yerine halı kaplaması yaptı. Vatandaşın işlem yaptığı sırada o anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İsmi öğrenilemeyen duyarlı vatandaş, kendi imkanlarıyla durağın oturma alanına halı monte ederek yolcular için daha sıcak bir bekleme ortamı oluşturdu. Mahalle sakinleri, yapılan uygulamanın örnek bir davranış olduğunu belirterek, "Soğuk havalarda oturmak çok zordu, bu küçük dokunuş bizi çok rahatlattı" dedi.